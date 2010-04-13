Рідлі Скотт зніме серіал про Помпеї

Незабаром буде створено чотиригодинний серіал за мотивами роману Роберта Харріса "Помпеї". Як повідомляє Lenta.ru, режисером кінострічки буде Рідлі Скотт. Серіал знімуть на замовлення компанії Sony Pictures Television.

Крім того, повідомляється, що близько трьох років тому постановку повнометражної картини за твором Харріса планував Роман Поланські. Проект мав стати найбільш великобюджетним у його кар`єрі. Однак Поланські відмовився від цієї ідеї, злякавшись можливого страйку американської Гільдії кіноакторів.

Дія відбуватиметься напередодні знаменитої катастрофи, викликаної виверженням вулкана Везувій. За сюжетом молодому римському інженерові доручають ремонт грандіозного акведука, від безперебійної роботи якого залежить благополуччя цілого регіону.

Головний герой прибуває в Помпеї напередодні виверження і встигає стати учасником політичних інтриг і зустріти своє кохання.

Також зазначається, що Рідлі Скотт має намір залишити собі продюсерські функції. Кому довірять постановку серіалу, поки що не відомо.