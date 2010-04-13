Папу Римського номінували на премію в класичній музиці

Музичний альбом Папи Римського Бенедикта XVI Alma Mater – Music From the Vatican номінований на престижну премію в області класичної музики Classical Brit Awards в категорії Альбом року.

Як пише ТСН, конкурентами Папи Римського стануть ще 9 номінантів на премію в номінації Альбом року. Серед них – 14-річна фіналістка конкурсу Britain’s Got Talent (Британія шукає таланти) Феріл Сміт, музичний керівник Лондонської Королівської опери Антоніо Паппано і композитор Говард Гудалл.

У номінації Краща виконавиця представлені румунське сопрано Анджела Георгіу (лауреат 2001 року), російське сопрано Анна Нетребко (переможниця в 2007 і 2008 роках) і американський диригент Марін Алсоп (лауреат 2005 року).

Церемонія нагородження відбудеться у лондонському Альберт-Холл 13 травня.

Нагадаємо, що кілька днів тому Папа Римський пробачив гріхи учасникам британського гурту The Beatles.

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