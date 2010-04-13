На аукціоні у Лас-Вегасі продадуть рентгенівські знімки Мерилін Монро

У Лас-Вегасі виставлять на торги на аукціоні рентгенівські знімки Мерилін Монро. Як повідомляє lenta.ru, передбачувана вартість лота становитиме від 800 до 1200 доларів.

Знімки були зроблені в 1954 році, коли Монро поступила у флоридську лікарню Cedars of Lebanon Hospital з діагнозом ендометріоз. У цілому акторка провела в лікарні всього кілька днів. Знімки, що залишилися після неї, протягом довгого часу використовувалися як навчальна допомога для докторів.

Повідомляється також, що на цьому аукціоні крім знімків, також виставлять на продаж невідкритий флакон парфумів "Шанель номер 5", що належав акторці. Цей аромат Монро називала своїм улюбленим і один раз навіть відповіла на запитання про те, у чому вона лягає спати, фразою: "Тільки в `Шанель номер 5`".

Крім того, на торгах буде проданий диван із офісу психіатра Ральфа Гринсона, у якого Монро проходила лікування під час зйомок фільму "Неприкаяні", а також деякі фінансові звіти Монро.