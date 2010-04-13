Папа Римський вибачив усі гріхи музикантам The Beatles

Папа Римський Бенедикт XVI, а також служителі Ватикану, вибачили музикантам з The Beatles усі гріхи й визнали групу культурною цінністю.

Про це повідомляє МIGnews.com.ua.

Справа в тому, що протягом десятиліть Ватикан засуджував за поганий вплив "ліверпульську четвірку", яка втілювала в життя принцип "секс, наркотики й рок-н-рол".

Таким чином, незважаючи на те, що в минулому Католицька церква називала The Beatles майже служителями сатани, з подачі папи Бенедикта XVI Ватикан надав групі індульгенцію. Їм вибачили всі гріхи, зокрема висловлювання Леннона про те, що вони користуються більшою популярністю, ніж Ісус Христос.

Після багаторічних суперечок служителі Святого престолу погодилися з тим, що творчість групи є культурною цінністю, і вирішили, що Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Стар - далеко не найгірші представники рок-хвилі свого часу.