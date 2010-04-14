У Лаврі відбудеться виставка творчості засуджених

Завтра о 12.00 у Києво-Печерській Лаврі відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки художньо-прикладної творчості засуджених до позбавлення волі «Пасха, Господня Пасха!».

Як повідомили УНІАН у прес-офісі УПЦ, виставка проводиться за спільної ініціативи Синодального відділу Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи, Державного департаменту України з питань виконання покарань та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

В програмі заходу - звершення молебню в Всесвятській церкві Києво-Печерської Лаври о 12.00, концерт пасхальних співів і презентація експонатів виставки в галереї «Неф» Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (корпус №20).

Виставка триватиме в галереї «Неф» Києво-Печерської Лаври до 25 квітня, після чого експонати презентуватимуться в галереї «Соборна» УПЦ (Залізничне шосе, 3, ст. м. Либідська).

Організатори виставки сподіваються, що вона буде цікавою для громадськості та викличе готовність допомогти людям, позбавленим волі, переосмислити своє минуле та життєві цінності, відчути себе потрібними суспільству, підтримає їх на шляху покаяння.