Папа Римський номінований на музичну премію Brit Awards

Музичний альбом Папи Римського Бенедикта XVI Alma Mater - Music From the Vatican номінований на престижну премію в області класичної музики Classical Brit Awards в категорії Альбом року. Про це повідомляє Корреспондент.net.

Конкурентами Папи Римського стануть ще 9 номінантів на премію в номінації Альбом року. Серед них - 14-річна фіналістка конкурсу Britain`s Got Talent (Британія шукає таланти) Феріл Сміт, музичний керівник Лондонської Королівської опери Антоніо Паппано і композитор Говард Гудалл.

У номінації Краща виконавиця представлені румунське сопрано Анджела Георгіу (лауреат 2001 року), російське сопрано Анна Нетребко (переможниця в 2007 і 2008 роках) і американський диригент Марін Алсоп (лауреат 2005 року).

Церемонія нагородження відбудеться у лондонському Альберт-Холл 13 травня.

Нагадаємо, що альбом Папи Римського Music From The Vatican Alma Mater (Музика з ватиканської альма матер) вийшов у листопаді 2009 року. Записані на диску пісні виконані латинською, італійською, португальською, французькою та німецькою мовами під акомпанемент Королівського філармонічного оркестру.