Приходько схудла на 15 кг

Пробувши вдома після пологів всього дев`ять днів Анастасія Приходько з`явилась на людях - співачка схудла на 15 кілограмів, які набрала за дев`ять місяців вагітності, а також для зміни іміджу вона наростила волосся. Про це повідомляє TCH.ua.

"Треба себе міняти, я ж стала дорослішою, - пояснила співачка. - Спортивний стиль, кеди, бандани, звичайно, добре, але в минулому! Переходжу на жіночні сукні і підбори, хоча не відмовлюся від улюбленого чорного кольору, це ж класика. А про клуби і гулянки скажу так - до побачення, молодість, погуляли і вистачить, пора вже дорослішати!".

Нагадаємо, 4 квітня, на Великдень, вона народила доньку Нану. Змінам в особистому житті 22-річна співачка тільки радіє: "Ніколи не думала, що народжу дитину так рано. Планувала десь років у 30, коли твердо стану на ноги. Але тепер розумію, що мої досягнення в шоу-бізнесі в порівнянні з дитиною - ніщо. На "Євробачення" з`їздила - добре, зате тепер для доньки я стала головною в житті".

Коханий співачки - Нурік, після народження дочки став, за словами співачки, любити її "в два рази більше":

Також Анастасія розповіла про доньку.

"Він щодня говорить, як же він любить своїх маленьких дівчаток. Та й коли народилася донька, Нурік стояв за стінкою, і коли почув плач дитини, відразу закричав, як він мене любить. А я почула! Зараз помічаю, що Нурік приходить додому раніше, хоча у нього як і раніше, багато роботи. Бігає до аптеки, по магазинах, іноді в шість ранку мене підміняє - носить донечку на руках і співає грузинські колисанки. Іноді я нервую, коли вона плаче, а я не можу її заспокоїти. Чоловік тоді каже: "Спокійно, жінко", забирає в мене Нану, і вона заспокоюється".

"Коли перший раз доньку поклали мені на живіт, я подумала, Боже, вона така велика і гарна! А тут медсестра забігає і говорить, що дівчинка на тата схожа. Я навіть засмутилася ... Зараз Нана змінюється, а от очі в неї голубенькі - не знаю в кого. Характер спокійний, в тата пішла. Дуже любить на грудях у мене спати. Донька взагалі у нас вже ручна, ми її весь час на ручках носимо. Навіть не знаю, навіщо всі ці ліжечка і коляски купували".

Від няні молоді батьки категорично відмовилися, а ось досвід переймають у Настиної мами.

"Мамуся весь час була біля мене, коли у мене були перейми, - розповіла співачка. - Раніше мама мені казала, мовляв, з твоїм характером, Настя, ти ніколи заміж не вийдеш. А я от у 22 роки і дитину народила, і чоловік у мене є".