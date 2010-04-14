У Росії заснували премію імені Владислава Лістьєва

Фонд "Академія Російського телебачення" (АРТ) і Перший канал заснували премію імені Владислава Лістьєва, яка вручатиметься щорічно.

"Премія вручатиметься щорічно. Її володарем може стати: персона, група колег, одна телепрограма або одна телевізійна подія, які в минулому році якнайповніше і яскраво утілили в своїй професійній діяльності якості, що відрізняли все, що робив на телебаченні Владислав", – сказали в середу в прес-службі фонду.

Переможець конкурсу визначається за підсумками голосування журі, в яке на початковому етапі увійшли 14 чоловік, кожний з яких має право висувати одного або декілька претендентів на премію.

Серед них вдова Лістьєва Альбіна Назімова, президент фонду АРТ Михайло Швидкий, гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст, голова ВГТРК Олег Добродєєв, заступник гендиректора НТВ Тетяна Миткова, гендиректор ТНТ Роман Петренко, президент Національної асоціації телерадіомовців Едуард Сагалаєв, президент Євразійської телеакадемії Анатолій Лисенко, телеведучі й тележурналісти Леонід Парфьонов, Леонід Якубович, Віталій Вульф, Антон Хреков, актор Леонід Ярмольник, а також начальник департаменту гуманітарної політики й суспільних зв`язків Управління президента РФ з внутрішньої політики Іван Демідов, який раніше також був відомим телеведучим.

Грошовий еквівалент премії складає 1 мільйон рублів.

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