Нардепи хочуть заборонити «битви екстрасенсів»

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується заборонити діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів та послуг з передрікання долі.

Цікаво, що така ідея об’єднала представників усіх парламентських фракцій, як про урядових, так і опозиційних. Серед авторів законопроекту - бютівці Павло Унгурян, Валерій Дубіль, нунсівець Юрій Бут, регіонал Григорій Смітюх, комуністи Світлана Шмельова та Євген Царьков й литвинівець Микола Рудченко.

Нардепи пропонують запровадити адміністративну відповідальність за діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, надання послуг з передрікання майбутнього, а також поширення інформації та матеріалів, проведення масових заходів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та заходів з надання послуг з передрікання долі - штраф від ста до ста п’ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Штраф за повторну спробу ворожіння, згідно законопроекту, зростатиме до ста пятидесяти - трьохсот неоподатковуваних мінімумів.

Також нардепи пропонують заборонити рекламу послуг і діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок та хіромантів, рекламу фільмів, телепередач, масових заходів та індивідуальних консультацій від “громадян з надздібностями”. Прописати в законі про ЗМІ, що пропаганда такої діяльності у пресі є зловживанням свободою друкованих ЗМІ.

А також заборонити трансляції на телеканалах “передач та програм або відеосюжетів, за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та таких в яких демонструються послуги з передрікання майбутнього (долі), крім документальних фільмів, які розповідають про негативний вплив екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі)”; “трансляції художніх та документальних передач та програм або їх відеосюжетів у яких екстрасенси, ворожки, хіроманти, демонструють свою діяльність, а також професійні здібності, методики, обряди, та послуги з передрікання майбутнього (долі), надають консультації, поради...”