Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Любомир ГУЗАР презентував свою другу аудіо-книгу під назвою «Дорога до ближнього».

Як передає кореспондент УНІАН, аудіо-книга зроблена у вигляді інтерв’ю: Блаженніший Любомир відповідає на запитання журналіста Миколи КНЯЖИЦЬКОГО.

У «Дорозі до ближнього» Любомир ГУЗАР ділиться зі слухачами власними думками щодо таких ключових тем: «Про любов», «Про чоловіка і жінку», «Про контрацепцію і аборти», «Про конфлікт поколінь», «Про громадянина і державу» та «Про патріотизм і шовінізм».

«Як бути, коли любов недостатньо сильна? Як Церква ставиться до пошуку другої «половинки» через зустрічі з декількома особами? Якщо Церква проти аборту, то чому й проти контрацепції? Чи має жінка сидіти вдома, а чоловік працювати? Що забезпечити: спадок чи освіту? Як будувати стосунки між різними поколіннями?», – це запитання, на які можна знайти відповіді на першому диску аудіо-книги «Дорога до ближнього».

На другому диску книги глава УГКЦ формулює власне ставлення до проблем корупції, до отриманих від хабарів благодійних грошей, радить, як вижити і прогодувати сім’ю в умовах кризи, як заробітчанину звикнути до життя в Україні, коли він повертається додому. Блаженніший Любомир розповідає про своє розуміння патріотизму і шовінізму, культурного поділу між Сходом і Заходом, про героїчні і трагічні сторінки історії.

«Поняття ближнього дуже широке… Оця трагедія в Смоленську, гадаю, у кожного в серці пробудила слово «ближній». Зараз сотні тисяч людей в Польщі несуть квіти й свічки, аби вшанувати своїх ближніх», – каже Любомир ГУЗАР.

У свою чергу М.КНЯЖИЦЬКЙ додав, що книга з відповідями на такого роду запитання буде дуже корисна для багатьох людей, оскільки проблеми в усіх родинах фактично однакові, а поговорити ні з ким. Бо в Україні не розвинена практика психоаналітиків, а люди завжди мають потребу в пораді.

Нагадаємо, що перша аудіо-книга Блаженнішого Любомира під назвою «Дорога до себе» побачила світ у січні 2009 року. Її було видано накладом десять тисяч примірників.

Випуск другої книги глави УГКЦ здійснила мультимедійна студія «Свічадо». Вступне слово до неї записала народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО.

Аудіо-книга «Дорога до ближнього» вже сьогодні з’явиться в книжкових крамницях і храмах Києва за ціною 35 гривень.