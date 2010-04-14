«Собор» вимагає показати українцям фільм Вайди «Катинь»

УРП «Собор» вимагає у дні жалоби у Польщі показати на Першому національному каналі України фільм польського режисера Анджея ВАЙДИ “Катинь”.

Як повідомили УНІАН у партії, з такою вимогою до Кабінету міністрів України і Державного комітету з телебачення і радіомовлення виступив голова УРП "Собор" Анатолій МАТВІЄНКО.

Він нагадав, що у ці дні минають 70-ті роковини “Катинського злочину”. На думку голови УРП "Собор", визначним твором про цю трагедію є фільм А.ВАЙДИ «Катинь» (Katyń), створений у 2007 році. В основу фільму покладено книгу Анджея МУЛЯРЧИКА „Post mortem - Катинська історія”.

В УРП “Собор” підкреслюють, що цей фільм називають найважливішим проектом А.ВАЙДИ. «Катинь» розповідає історію жінок - матерів, сестер, дочок офіцерів Польської армії, які були масово страчені у Катинському лісі силами НКВС за наказом Сталіна.

“Фільм “Катинь” нещодавно демонструвало у прайм-таймі центральне телебачення Російської Федерації. Натомість в Україні цей фільм бачило лише вузьке коло глядачів. Вважаємо, що для розвитку добросусідських відносин між Україною і Польщею, а також для поглиблення взаєморозуміння наших народів у болючих питаннях історії варто показати фільм режисера Анджея ВАЙДИ «Катинь» у прайм-таймі на Першому національному каналі України”, - наголосив А.МАТВІЄНКО.