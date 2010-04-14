В Україні стартує фестиваль польського кіно

Завтра, 15 квітня, о 19.00 в кінотеатрі «Київ» відбудеться відкриття фестивалю кращих польських фільмів 2009 року. Про це повідомляє сайт кінофестивалю «Молодість».

Після урочистого відкриття фестивалю, глядачі зможуть переглянути фільм «Менше зло» та поспілкуватися з його творцями – режисером Янушем Моргенштерном та продюсером Влодзімєжем Нідерхаузом.

Також цього року фільми представить сценарист Кшиштоф Лукашевич та інші діячі польського кіно.

У програмі фестивалю – стрічки «Генерал Ніл» Ришарда Бугайскі, «ЕнЕн» Фелікса Фалька, «Шопінг-дівчата» Катажини Росьланєц, «Скільки важить троянський кінь?» Юліуша Махульські, «Ніколи не говори ніколи» Войцеха Пацини.

Покази пройдуть з 15 по 28 квітня - у Києві (15-21 квітня), Вінниці (17-23 квітня) та Донецьку (22-28 квітня).

Захід організовано Українською кінофундацією спільно з Польським Інститутом Кіномистецтва, Поморською кінофундацією за підтримки Фонду «Україна 3000».