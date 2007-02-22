У Києві з’явився Музей історії кінофототехніки

21 лютого в приміщенні київського Дому кіно (вул. Саксаганського, 6) розпочав свою роботу Музей історії розвитку кінофототехніки світу Національної спілки кінематографістів України, відкриття якого вже давно очікувалося.

Ініціатором і надхненником відкриття музею, а також його директором є кінознавець, майстер мініатюрного відтворення кінотехніки Сергій Гавриленко, повідомляє kinokolo.

Експозиція музею заснована на приватній збірці режисера й оператора Олега Ворожейкіна. Наразі вона нараховує 300 експонатів з історії розвитку кінознімальної та кінопроекційної техніки, а також фототехніки (починаючи з кінця ХІХ століття). Найунікальнішими експонатами музею можна вважати фототехніку кінця ХІХ століття, виготовлену в Німеччині та Росії, кінокамери CINE-Nizo i Siemens, кінопроектори KODAK, Pathe-Baby, а також фільми до нього у форматі 9.5 мм.

Новостворений український музей вже налагодив стосунки зі знаними своїми побратимами, зокрема, з Музеєм історії кінотехніки в Чикаґо (США), Музеєм кінопроекційної техніки фірми Ernemann у Німеччині, приватним Музеєм історії „Чарівних ліхтарів” у Сан-Антоніо (США).