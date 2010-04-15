Київський гурт влаштує перший в Україні концерт у трамваї

Київський гурт Дівчина Джона влаштує живий концерт у трамваї. Музичний рейс буде тривати дві години, гостей чекають подарунки від музикантів. Про це повідомляє Корреспондент.net.

Музичний трамвай почне свою поїздку 17 квітня о 19.00 на Контрактовій площі. З 18:15 на площі гостей зустрічатимуть кілька людей з транспарантами. Після завершення посадки трамвай відправиться у двогодинний рейс до мосту Патона.

"Використовуючи рухомий склад Подільського трамвайного депо, музиканти, поєднають романтичну подорож по набережній вечірнього Києва з яскравим і концептуальним шоу", - повідомили організатори концерту.

Метою заходу є популяризація екологічно чистих видів громадського транспорту, акцентуючи основну увагу на електричних трамваях, оскільки вперше в Східній Європі вони з`явилися саме в Києві.

Усім присутнім будуть запропоновані безкоштовні напої та активна участь у дійстві. Кожен пасажир (загальна кількість глядачів - близько 60 осіб) також отримає подарунок від колективу гурту Дівчина Джона.

Крім того, музиканти оголосили інтернет-конкурс дитячих малюнків. Переможців оберуть гості трамвайного концерту. Більш детальну інформацію про конкурс можна дізнатися на офіційному сайті гурту.

Програма заходу включає: екскурс в історію київського трамваю, виступ гурту Дівчина Джона (загальний час звучання - 1 година 20 хвилин) і визначення переможців конкурсу дитячих малюнків.