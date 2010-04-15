Мел Гібсон розлучився з Григор'євою

Відомий американський актор і режисер Мел Гібсон розлучився зі своєю російською подругою Оксаною Григор`євою, яка народила йому в листопаді 2009 року дочку, котра стала восьмою дитиною зірки Голівуду.

Про це повідомляється в четвер на присвяченому життю знаменитостей порталі tmz.com.

За даними джерела порталу, 54-річний Гібсон і 39-річна Григор`єва розлучилися кілька тижнів тому.

"Вони розлучилися, але зберігають дружні відносини і будуть разом виховувати свою дочку", - заявило джерело.

Причиною розлучення пари джерело People назвало насичені робочі графіки Гібсона і Григор`євої.

Стосунки актора з Григор`євою стали однією з причин його розлучення з дружиною Робін після 28 років спільного життя. У подружжя Гібсонів семеро дітей, шестеро з яких вже дорослі.

Мел Гібсон і Оксана Григор`єва почали зустрічатися навесні 2009 року. Раніше пара неодноразово заявляла, що не має наміру укладати шлюб.

За даними західних ЗМІ, раніше Григор’єва зустрічалася з одним із виконавців ролі Джеймса Бонда Тімоті Далтоном, від якого в неї є 12-річний син.

*** Гібсон - один з найуспішніших акторів і режисерів Голівуду. У 1995 році його фільм Хоробре серце, де він сам зіграв безстрашного ватажка шотландців Уїльяма Уоллеса, удостоївся двох Оскарів - за найкращу режисерську роботу і найкращий фільм. Інші відомі кінороботи Гібсона - Смертельна зброя, Божевільний Макс, Чого хочуть жінки, Людина без обличчя, Апокаліпсис і стрічка Страсті Христові, що викликала жваву релігійну полеміку.

Lenta.ru, РІА Новости