Під час презентації книги Ульяненка люди познімали з себе одяг

У Києві під час презентації нового видання книги Олеся УЛЬЯНЕНКА “Жінка його мрії” троє акторів TanzLaboratorium оголились на підтримку мистецтва без цензури.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, презентація проходила в київській галереї «Карась» у вигляді вистави

“Мистецтво має бути вільним. Зараз ця теза викликає сумніви. Вимагайте неможливого, тоді, можливо, отримаєте хоч щось”, - заявив видавець книги Завен БАБЛОЯН.

У ході презентації О.УЛЬЯНЕНКО зачитав уривок зі свого роману “Жінка його мрії”.

Також до літературних читань долучились письменники Світлана ПОВАЛЯЄВА, Дмитро ЛАЗУТКІН, Павло КОРОБЧУК, Олег КОЦАРЕВ, Євгенія ЧУПРІНА та інші. Крім того, свій віртуальний виступ представив Олексій ПЛУЦЕР-САРНО.

Нагадаємо, що перше видання “Жінки його мрії” було вилучено з продажів після висновку експертів НЕК про порнографічність твору. У ході судового процесу О.УЛЬЯНЕНКА проти НЕК, сторони дійшли компромісу - автор погодився зробити у книзі символічну правку. Правлене речення у новому виданні виділено курсивом.

Додамо, що через кілька днів у галереї «Карась» поновить свою роботу виставка “Вчимо поганому”, у рамках якої будуть представлені роботи художників, фотографів і режисерів, які виступають за повну відсутність цензури в мистецтві.