Сербську співачку не впускають в Україну

Сербську співачку Дівну ЛЮБОЄВИЧ, яка планує дати благодійні концерти з нагоди 75-річчя глави Української православної церкви Московського патріархату Блаженнішого митрополита Володимира, не впускають в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в нашому агентстві мала відбутися прес-конференція співачки, однак перед її початком організатори повідомили, що Д.ЛЮБОЄВИЧ вже більш як 3,5 години не може перетнути український кордон в аеропорту “Бориспіль”.

Організатор благодійного концерту Архімандрит ГЕДЕОН, який зустрічає співачку в аеропорту, повідомив журналістам, що митники не хочуть пропускати Д.ЛЮБОЄВИЧ через проблеми з візою, але не пояснюють деталей.

Як повідомлялося у прес-релізі до прес-конференції, з 16 по 18 квітня о 19.00 на території ДП «Мистецький арсенал» мають відбутися благодійні концерти сербської співачки Д.ЛЮБОЄВИЧ та хору «Мелоді» з нагоди 75-ліття Блаженнішого Володимира.

Цей захід має відбуватися з благословення Митрополита Володимира та за підтримки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

* * * Д.ЛЮБОЄВИЧ - народилася в Белграді. З 10 років вивчала церковні співи у белградському монастирі «Ваведення», закінчила музичну академію, співала в монастирському хорі, хорі «Макраньяц». Вона є наймолодшою учасницею «Першої спільноти хорала Белграда», в 21 рік заснувала хор «Мелоді», до репертуару якого належить ортодоксальна священна музика, від найстаріших одно- та багатоголосних візантійських, сербських, болгарських та руських наспівів до сучасних творів. Колектив Дівни співпрацює з оперними солістами зі Швейцарії, Англії, Італії. Сама Дівна є диригентом, що поєднує співацьку кар’єру з викладанням у Сербії та Франції. Є лауреатом багатьох сербських та європейських премій.