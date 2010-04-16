Forbes опублікував список найбагатших вигаданих персонажів

Журнал Forbes опублікував традиційний щорічний рейтинг п`ятнадцяти найбагатших вигаданих персонажів. Очолив список вампір Карлайл Каллен (Carlisle Cullen) із серії романів Сутінки Стефані Майєр. Про це повідомляє Lenta.ru.

Forbes оцінив статки 370-річного в $ 34,1 млрд. Своїм фінансовим успіхом зобов`язаний довгостроковим інвестиціям на фондовому ринку, а також удочерінню ним Еліс, яка використовує здатність бачити майбутнє на благо родинних інвестицій. Наприклад, вона порадила своєму батькові інвестувати в акції Wal-Mart, яка тепер є найбільшою фірмою США.

Друге місце в рейтингу 2010 року, як і рік тому, посідає герой діснеївських мультфільмів Скрудж МакДак, чий статок журнал оцінив у $ 33,5 млрд. Його статки збільшилися завдяки зростанню цін на золото.

На третьому місці - найбагатший хлопчик Землі Річі Річ зі статком у $ 11,5 млрд. За даними Forbes, юний фінансовий геній заробив на інвестиціях у виробництво роботизованих домогосподарок.

Варто зазначити, що американський дядько Сем, лідер минулорічного рейтингу, чиї статки Forbes називав нескінченним, вилетів за межі списку 15 вигаданих багатіїв. Сьогодні, зазначає Forbes, ніхто не може оцінити статок Сема, оскільки ніхто точно не знає, скільки саме коштують долари, які він друкує.

Усього до рейтингу найбагатших вигаданих персонажів Forbes у 2010 році потрапили 6 новачків.

Нагадаємо, що фільми і серіали про вампірів виявилися прибутковим бізнесом для відео-індустрії США - їх валовий збір досяг $ 1,3 млрд., повідомляв у серпні 2009 року журнал Forbes.

"Вампіри небезпечні, сексуальні, могутні й аморальні - це те, що хочуть бачити глядачі. А кіновиробники хочуть бачити гроші", - пояснює Forbes успіх зростаючої ніші ринку.