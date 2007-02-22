Аудіо-книга стає доступнішою для українців

15:15, 22 лютого 2007
Культура
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Аудіо-література стає популярною

В Україні розвивається жанр аудіо-літератури: приватна 100% українська “Компанія А.Е.Л.” започаткувала одразу кілька серій аудіо-записів літературних творів вітчизняних та зарубіжних авторів у форматі МР3 та у форматі CD.

До першої дванадцятки дисків увійшли обрані часом та читачами письменники сучасності. Розгорнута кампанія щодо звернення до джерел сучасної національної культури та мистецтва є першою в Україні спробою звернення до читача XXI-го століття в інший спосіб. Підбір творів зроблений таким чином, щоб бути актуальним і цікавим для різних вікових та професійно-соціальних читацьких аудиторій, привернути увагу всіх небайдужих до слова людей, повідомляє мистецька агенція Артвертеп.

Першим випуском літератури в аудіо варіанті розпочато наповнення двох серій: «Сучасна проза» та «Театр перед мікрофоном». У серію «Сучасна проза» входять 10 аудіозбірок, які складаються з найкращих творів найвідоміших сучасних авторів України.

Деякі з цих творів та письменників відзначені престижними літературними преміями, а автори цих творів відомі не тільки в Україні, а й широко за її межами. Так, роман Степана Пушика «Страж Гора» у 1990 році був відзначений Шевченківською премією. Юрій Андрухович за роман «Дванадцять обручів» у 2006 році був нагороджений Лейпцизькою та Вроцлавською преміями. Ірен Роздобудько та Лариса Денисенко здобули Першу Премію Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п’єс «Коронація слова», а також Літературну премію Нестора літописця у номінації «Гармонія слова-2006».

Любко Дереш з романом «Намір» та Лариса Денисенко з романом «Танці в масках» ввійшли до фіналу конкурсу на кращий твір року «Українська книга року-2006», зорганізованого ВВС Україна.

Наповненням для другої серії «Театр перед мікрофоном» стали найкращі записи із Золотого фонду Українського радіо, створені видатними митцями української сцени — акторами, режисерами та музикантами.

 Аудіокнига — це новий напрямок розвитку літератури та мистецтва у сучасному світі, що надає можливість раціонально використовувати  час та задовольняти свої духовні потреби. Аудіокнига також надає приємну можливість вивчення або покращення рівня українського мовлення.

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