Концерт Уїтні Х’юстон у Британії назвали «гіршим в історії»

Фанати Уїтні Х’юстон глибоко розчаровані останніми концертами легендарної співачки в Бірмінгемі і Ноттінгемі. Уперше за 11 років соул-діва виступила у Великобританії, проте шанувальники хочуть повернути гроші за зіпсутий вечір.

Як розповів один з відвідувачів концерту Бінг, він віддав за квиток 200 фунтів стерлінгів, проте довгождане шоу Х`юстон не виправдало його надій – співачка не витягала верхні ноти і раз у раз переводила дихання.

«Тільки зайва витрата грошей і суцільне розчарування», – констатував Бінг.

«Справжня ганьба для діви, що втратила свою чарівність діви, – дуже відрізняється від того, що вона робила в молодості», – нарікали інші глядачі, зазначивши, що це гірший концерт у їхньому житті і що вони мають намір повернути свої гроші.

Утім, у Х`юстон ще залишилися незраджені шанувальники її таланту. Так, якась Partygirl заявила, що за винятком деяких заминок (співачка переодягалася в кожен новий костюм кожні 15 хвилин), концерт вийшов просто прекрасний.

«І навіть не дивлячись на те, що в неї дещо хрипіло горло, цей концерт гідний відданих за нього грошей»" – визнала фанатка.

Нагадаємо, що на початку вересня американська соул-діва повернулася на сцену після 6 років мовчання – вона дала безкоштовний концерт у нью-йоркському Централ-парку, де наживо виконала пісні з свого нового альбому «I Look To You».

Практично відразу після повернення на музичний Олімп Уїтні відправилася в масштабне турне «Nothing But Love Tour» на підтримку нового диску.

Проте гастролі не вдалися з самого початку – Х`юстон провалює концерт за концертом, чим викликає бурхливу злорадність серед критиків. Так, у лютому співачку обсвистали на її шоу в Австралії – вона також не могла узяти високі ноти, збивалася з дихання і забувала слова.

Шанувальники переконані, що виконавицю мучать серйозні проблеми зі здоров`ям – недаремно Уїтні Х’юстон була змушена відмінити частину виступів у Європі, потрапивши до лікарні із запаленням носоглотки.

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