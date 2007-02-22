Відкрилася виставка, присвячена театральній діяльності Леся Курбаса

У приміщенні Центрального державного архіву України (вул.Володимирська 22/а) з 21 лютого 2007 року проходить документально – книжкова виставка, присвячена 120-річчю від дня народження фундатора модерного українського театру ХХ століття, режисера, актора, театрального педагога, публіциста, літератора Леся Курбаса.

На виставці буде використано велику кількість фотодокументів, спогади учнів та соратників митця, листування, уривки статей, виступів, доповідей Леся Курбаса та його учнів, зокрема з архіву Державного музею театрального, музичного і кіномистецтва України та архіву театрального педагога В. Василька.

Матеріали виставки ознайомлять киян та гостей міста з театральною діяльністю видатного режисера, зі становленням нового українського театру під орудою Леся Курбаса (Молодий театр, Кийдрамте, “Березіль”).