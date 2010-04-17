На Тернопільщині зліпили вареник завдовжки 40 см

На Тернопільщині зліпили найбільший вареник завдовжки 40 сантиметрів.

Як передає кореспондент УНІАН, вареник було зліплено під час конкурсу «Найбільший вареник» в рамках фестивалю у Збаражі, приуроченому відкриттю в області туристичного сезону.

Вареники ліпили 14 жінок, які очолюють сільські клуби району. Загалом вони зробили близько 4 тисяч вареників, найбільший з них зліпила керівник клубу села Колодне Марія СЕНЧИШИН.

Вареники ліпили зі сиром та картоплею. «Найкращий рецепт – це смачна начинка і хороший настрій», – пояснювали жінки.

Згодом варениками частували учасників фестивалю.

В його рамках також відбувся з’їзд байкерів, лицарські бої за участю тернопільського клубу «Грифон» та львівського «Галицькі леви», концерт місцевих вокальних і танцювальних колективів, виставки робіт народних умільців. Бажаючі також мали можливість постріляти з луків, покататися середньовічною бричкою, подивитися на постріли із середньовічних гармат.

Повітряну кулю, з якої планували демонструвати краєвиди замкового комплексу, підняти в повітря так і не вдалося через сильний вітер.

Завершилося дійство дискотекою та салютом.