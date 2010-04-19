До кінця року буде створено українсько-польський університет

Питання про створення Європейського українсько-польського університету обов’язково буде вирішено вже поточного року.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

За його словами, ідея створення Університету виникла ще у 2001 році - саме тоді вісім ВНЗ створили Європейський колегіум українських і польських університетів, який сьогодні успішно працює. Як зазначив В.СЕМИНОЖЕНКО, щороку в Колегіумі відбувається до 15 захистів дисертацій.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що впродовж 2008-2009 років спеціалісти з обох країн розробили проект Міждержавної угоди про створення спільного Українсько-Польського університету на базі Колегіуму. Проте, заявив він, через непрофесійні дії тодішнього уряду підписання угоди було відстрочено на невизначений термін. В.СЕМИНОЖЕНКО підкреслив, що сьогодні уряд інтенсифікує роботу над цим питанням, зокрема, текст угоди вже узгоджений українською та польською сторонами.

За словами віце-прем’єра, Українсько-Польський університет стане справжньою інноваційною моделлю вишу. "Це Болонська система в дії. Проект спільного університету наповнює реальним змістом поки що здебільшого декларативні наміри України приєднатися до Європейського простору вищої освіти", - підкреслив він.

В.СЕМИНОЖЕНКО також зазначив, що університет працюватиме на принципах відкритості та широкої автономії, а випускники одночасно отримуватимуть українські та польські дипломи. За його словами, квоти щодо прийому студентів за різними освітніми напрямами встановлюватиме адміністрація університету. У ВНЗ зможуть навчатися до 20% іноземних громадян, а викладання здійснюватиметься трьома мовами. Крім того, університет отримає право відкривати нові філії.

«Головне, що університет стане потужною дослідницькою базою – в ньому викладатимуть відомі вчені. Окрім широкої програми з гуманітарних та суспільно-політичних предметів, в університеті буде створений блок з найбільш перспективних фундаментальних та природничих наук: молекулярної біології та низки інженерно-технічних дисциплін", - заявив В.СЕМИНОЖЕНКО.