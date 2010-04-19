Конкурс ім.Хоткевича у Харкові ніхто не відміняв

Міністерство культури і туризму України не відміняло, а тим більше, не забороняло проведення у Харкові V Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства культури і туризму.

Як зазначається в повідомленні, на підставі клопотання засновника конкурсу – Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича – Міністерство культури і туризму включило цей конкурс до свого плану роботи на ІІ квартал 2010 року з відповідним фінансуванням. Міністерство культури і туризму було готове забезпечити фінансову підтримку конкурсу імені Гната Хоткевича, запевнили у прес-службі.

При цьому зазначили, що 16 квітня 2010 р. директор Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича Костянтин ЧЕРЕМСЬКИЙ повідомив ЗМІ, що Міністерство культури і туризму України заборонило V Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича, який мав пройти у Харкові з 18 по 27 квітня ц. р.

“Наразі Міністерство культури і туризму з’ясовує, яким чином було дезінформовано директора Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича К.ЧЕРЕМСЬКОГО стосовно того, що Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах відмінено”, - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, директор Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича К.ЧЕРЕМСЬКИЙ заявив, що Міністерство культури України за два дні до початку відмовилося від проведення V Міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича в Харкові «у зв’язку з відсутністю фінансування». Конкурс мав проходити 18-27 квітня за участю 120 учасників з Канади, Білорусі, Молдови, Росії, а також членів журі й гостей з Німеччини, Франції та Польщі.

Довідка УНІАН. Міжнародний конкурс виконавців на українських народних інструментах ім. Гната Хоткевича був заснований 1997 року. Він присвячений пам’яті видатного діяча української культури, композитора, виконавця-бандуриста, педагога, письменника, драматурга, актора, режисера, фольклориста і громадського діяча Гната Мартиновича Хоткевича.

Конкурс проводиться раз на три роки у Харкові, де визначний митець у 1877 року народився, а 1938 року був безневинно розстріляний.

Одним з ініціаторів заснування конкурсу в Харкові була донька Гната Хоткевича Галина.