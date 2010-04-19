У Херсоні до 65-річчя Перемоги запустять 65 повітряних зміїв.

Як передає кореспондент УНІАН, оригінальну акцію започаткував голова міської Асоціації повітряних зміїв Олексій ЗВЄРІК.

Минулого року 9 травня вже проводилася подібна акція, під час якої в небо піднялися майже 25 повітряних зміїв у вигляді радянських військових нагород часів Великої Вітчизняної війни.

Ідея одночасно запустити в небо 65 повітряних зміїв до херсонського аматора прийшла давно. О.ЗВЄРІК переконаний: яскраве повітряне шоу додасть чимало позитивних емоцій головним героям свята - ветеранам.

Він особисто цей захід присвячує своєму батьку, який загинув на фронті. До реалізації задуму О.ЗВЄРІК долучив школярів місцевих шкіл, які на уроках малювання та праці виготовлять повітряних зміїв.

Херсонська асоціація повітряних зміїв закликає долучитись до повітряної феєрії представників усіх регіонів України.