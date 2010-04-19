У Тернополі презентували копію корони Данила Галицького

У Тернополі презентували дорогоцінну копію корони Данила Галицького.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, демонстрація корони відбувається в рамках мистецької виставки «Кліо: дорога назад до Європи» в обласному краєзнавчому музеї.

Ініціатор відновлення корони Данила Галицького львів’янин Ігор ЖУК під час презентації розповів, що справжня корона зникла понад 700 років тому, у її пошуках українські дослідники неодноразово зверталися до президентів Польщі, Литви та Латвії, а також до Папи Івана Павла II, який сприяв дослідженням. Оскільки реліквію так і не вдалося віднайти, було вирішено створити копію цього символу влади та могутності. І.ЖУК повідомив, що виготовляли копію кращі ювеліри Києва та Львова, важить вона 3 кг. Корона виготовлена з чистого золота, в ній інкрустовано понад 700 каратів коштовних каменів, зокрема, 16 діамантів і приблизно 500 морських перлин, а також рубіни, сапфіри, діаманти, топази, аметисти та інші коштовності. Відтворена корона повністю за приватні кошти.

В прес-службі облради зауважили, що експозиція проходить під патронатом голови обласної ради Олексія КАЙДИ та за сприяння громадського комітету «Українці допомагають українцям».

Участь у презентації копії корони взяли участь Герой України, мистецтвознавець Борис ВОЗНИЦЬКИЙ, ініціатор відновлення корони Д.Галицького І.ЖУК, організатор експозиції Олександр СМИК.

«Ця виставка найбільше потрібна нашій молоді, дітям та онукам – нехай вони бодай поглядом доторкнуться до древньої нашої історії, відчують гордість за землю, на якій народилися та зростають, нехай знають, якими могутніми були їхні пращури та яке древнє коріння має українська нація. Саме тому було докладено чимало зусиль, щоб сьогодні цей показ нашої реліквії відбувся”, – зазначив О.КАЙДА.