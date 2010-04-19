До Дня Перемоги в столиці приберуть комерційну рекламу

З нагоди відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років в Україні заплановано провести низку урочистих заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра Володимира СЕМИНОЖЕНКО, про це віце-прем`єр повідомив сьогодні під час наради з підготовки до святкування.

Крім урочистих зборів та святкового концерту в Національному палаці «Україна», який транслюватиметься у прямому ефірі, передбачена концертна програма на Майдані Незалежності й концертно-театральне дійство «Слава переможцям» у Меморіальному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років».

На кордоні України, Білорусі, Росії в Чернігівській області відбудеться захід «Слов’янська єдність», а під Києвом – міжнародний військово-історичний фестиваль «Велика Перемога. Травень 45-го».

Як запевнив присутній на нараді представник КМДА, у святкові дні з центральних вулиць Києва буде прибрана вся комерційна реклама – її місце займуть тематичні плакати та вітання з Днем Перемоги.

Учасники наради розглянули пропозиції громадських організацій щодо святкування Дня Перемоги. Зокрема, студенти з Одеси створили найбільшу Георгіївську стрічку, яку пронесуть Хрещатиком разом з ветеранами під час параду 9 травня. Також на параді пронесуть автентичну копію Прапору Перемоги, яку нещодавно міністр оборони Росії Анатолій СЕРДЮКОВ передав голові військового відомства України Михайлу ЄЖЕЛЮ.