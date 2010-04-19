Регіонали пропонують відзначити 80-річчя космонавта Поповича

Народний депутат від Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО пропонує Верховній Раді ухвалити рішення щодо відзначення на державному рівні 80-річчя з дня народження першого українського космонавта, двічі Героя Радянського Союзу Павла Поповича.

Відповідний проект постанови зареєстровано у парламенті.

Проект постанови передбачає, що уряд у двотижневий термін з дня прийняття цієї ростанови має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 80-річчя з дня народження П.Поповича.

У двотижневий термін після утворення зазначеного організаційного комітету Кабінет міністрів повинен розробити й затвердити план заходів, вирішити питання щодо його фінансового і матеріально-технічного забезпечення, у тому числі для проведення в Українському культурному центрі у Москві урочистого заходу, присвяченого цій події; забезпечити організацію тематичних виставок у музеях авіації і космонавтики України, присвячених життю та діяльності першого українського космонавта.

Крім того, рекомендується Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати створення кінофільму та циклу тематичних теле- і радіопередач, присвячених життєвому і творчому шляху П.Поповича, та забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв`язку з відзначенням 80-річчя з дня його народження; сприяти виступам у ЗМІ істориків, політиків та інших діячів на відповідну тему.

Крім того, передбачається запропонувати Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейні монети, присвячені відзначенню 80-річчя з дня народження П.Поповича, а українському державному підприємству поштового зв`язку "Укрпошта" видати серії поштових марок.