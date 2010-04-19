У Посольстві Канади в Україні відбулась презентація довідника «Архівна україніка в Канаді».

Як передає кореспондент УНІАН, у ході презентації посол Канади в Україні Даніель КАРОН зауважив, що над створенням цього довідника працювала велика група людей упродовж трьох років.

За словами посла, у травні відбудеться презентація довідника у Канаді.

«Створення довідника є конкретним прикладом співробітництва між нашими країнами, інституціями», - сказав Д.КАРОН.

Він також зазначив, що довідник буде доступним для науковців як України і Канади, так і всього світу.

Над створенням довідника працювали Державний комітет архівів України, український Науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, а також канадський Інститут українських студій Альбертського університету.

Довідник має понад 800 сторінок.