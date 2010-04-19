Відбулась презентація довідника «Архівна україніка в Канаді»
Понад 800 сторінок
У Посольстві Канади в Україні відбулась презентація довідника «Архівна україніка в Канаді».
Як передає кореспондент УНІАН, у ході презентації посол Канади в Україні Даніель КАРОН зауважив, що над створенням цього довідника працювала велика група людей упродовж трьох років.
За словами посла, у травні відбудеться презентація довідника у Канаді.
«Створення довідника є конкретним прикладом співробітництва між нашими країнами, інституціями», - сказав Д.КАРОН.
Він також зазначив, що довідник буде доступним для науковців як України і Канади, так і всього світу.
Над створенням довідника працювали Державний комітет архівів України, український Науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, а також канадський Інститут українських студій Альбертського університету.
Довідник має понад 800 сторінок.