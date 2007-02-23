«Друга ріка» зіграє в мюзиклі про Тараса Бульбу

12:37, 23 лютого 2007
Культура
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Музиканти "Другої ріки" зіграють самих себе

Музиканти гурту "Друга ріка" зіграють у першому українському національному мюзиклі "Балада про доблесного лицаря Тараса Бульбу та його синів" за мотивами повісті Миколи Гоголя "Тарас Бульба".

Музиканти гурту "Друга ріка" у мюзиклі зіграють самих себе - тобто молодих людей, які грають в рок-групі. З їх виходу починатиметься вистава, потім вони ще декілька разів з’являтимуться на сцені. А вокаліст "Другої ріки" Валерій Харчишин зіграє в мюзиклі роль сина Тараса Бульби - Андрія. "Цікаво спробувати себе в амплуа актора. В мене є десять років сценічного досвіду в гурті "Друга ріка", я думаю, це немала база. Головне  - хотіти та працювати, і воно вийде, - прокоментував ситуацію Харчишин. - Наш гурт весь час свого існування відокремлювався від фольку. Тобто я люблю фольк, але мені не подобається, коли його невдало поєднують з сучасної музикою і виходить шароварщина. Цей мюзикл буде європейським, музика до нього загалом поліфонічна, але в ній також є трохи українських мотивів".

Вистава представить новий, сучасний погляд на славнозвісний сюжет, який суттєво відрізняється від відомої опери Миколи Лисенка. Це буде масштабне видовище із сучасною музикою, складним вокалом і модерним танцем. Основний акцент мюзиклу буде зроблений на історії кохання сина Тараса Бульби Андрія та польської панночки Марилі.

Автором основного  музичного ряду мюзиклу є композитор Іван Небесний, який співпрацював з  такими сучасними виконавцями як Руслана, Олег Скрипка, Олег "Джон" Сук та іншими. Вистава стане наступною прем`єрою муніципального театру "Київ". 

Творці мюзиклу "Балада про доблесного лицаря Тараса Бульбу та його синів" сподіваються, що він дасть потужний поштовх українському музикальному театральному життю.

 

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