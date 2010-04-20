На Житомирщині вандали пошкодили меморіал “Героям підпілля”

13:08, 20 квітня 2010
Культура
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Вкрали літери із кольорового металу

На Житомирщині вандали пошкодили меморіал “Героям підпілля”.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Житомирській області з посиланням на заступника начальника Малинського міськвідділу міліції Сергія ЛИПОВА.

За його словами, у Малинському міському парку культури та відпочинку зловмисники демонтували вилиті із кольорового металу літери на меморіальному комплексі «Героям малинського партійно-комсомольського підпілля».

“Про це міліцію повідомили 14 квітня, а вже наступного дня оперативники затримали трьох молодиків – місцевих жителів”, - зазначив С.ЛИПОВ.

Він додав, що затримані детально розповіли міліції про скоєне. Спочатку, 10 квітня, вони демонтували частину бронзових літер. "Викрадене заховали у лісі, а наступного дня здали на пункт прийому металобрухту в одному з сіл сусідньої області, за що отримали, за їх словами, 310 гривень ", - сказав С.ЛИПОВ. Він додав, що вже 13 квітня зловмисники знову прийшли до меморіалу, де демонтували літери. Згодом молодикам вдалося реалізувати дві з них та отримати близько 200 гривень, які вони витратили на цигарки та печиво.

Наразі вирішується питання про порушення проти затриманих кримінальної справи за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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