На сайт Херсонської ОДА повернено матеріалали про Голодомор

На сайт Херсонської обласної державної адміністрації повернули розділ «Історія», в якому, зокрема, розміщені матеріали про Голодомор 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в розділі «Історія», крім історичних довідок про Херсонщину, розміщені розділи «Події 1932-1933 років на Херсонщині» та «Виставка документів з фондів Державного архіву Херсонської області». Вказані розділи розповідають про Голодомор початку 30-х років минулого століття та містять інформації про Українську Народну Республіку.

Як повідомлялося, після призначення головою Херсонської облдержадміністрації екс-спікера ВР Криму Анатолія ГРИЦЕНКА з офіційного сайту ОДА (орієнтовно - 6 квітня) зникли розділи «Голодомор 1932-1933 рр» та розділ «Історія». Зокрема, з серверу були видалені всі статті та архівні фотографії Херсонщини періоду УНР та Голодомору 1932-1933 років.