Український мистецький проект живої музики «НажиВО!»

24 квітня о 19.00 в концертній залі ПК ім. Корольова (Київ, вул. Василенка 15) відбудеться перша подія українського мистецького проекту живої музики “НажиВО!” - концерти легенди українського року з 2004 року гурту “Юркеш” та вишуканої етно-рок фундації “ТаРУТА”.

Мета проекту – пригорнути увагу української думаючої громади до зреалізованих сценічних спроб цілісних концертних програм вітчизняних колективів.

*** Перший етап роботи над проектом - суботні щомісячні концерти у квітні,травні та червні. Другий етап проекту – виступи у вересні, жовтні та листопаді. Взяти участь у проекті зголосилися команди “От вінта”, “Мандри”, “Тельнюк:Сестри”, команда Каті Чілі. Всього “у комп’ютері” організаторів декілька десятків команд з різних усюд України. До участі у проекті команди відбиралися тільки після особистого знайомства представників “НажиВО!” з рівнем сценічних виступів колективів.

Проект задумано в 2005 році українським незалежним телевізійним продюсером та режисером-постановником Олександром Зиріним. Практична реалізація розпочалася в 2009 році. До роботи над проектом долучилися молоді, перспективні та амбітні менеджери вітчизняного шоу-бізу та сфери розваг Олексій Федоренко та Богдан Зирін.

В основі творчої частини проекту – організація та проведення сольних виступів цікавих та самобутніх українських команд,що працюють в царині живої музики в концертних залах. За основу реалізації сценічного видовища проекту взято досить популярний на сьогоднішній день у світі “формат” – два концерти за один вечір.

Організатори проекту “НажиВО!” докладають всіх зусилль для створення ефектного і цікавого видовища – буде використано відповідне світлове та звукове обладнання, готуються оригінальні сценічні вирішення.

Для залучення глядачів до концертної зали, яка налічує 940 місць, використовуються сучасні методи маркетингу. Для прикладу, елементи так званого “партизанського маркетингу”, який базується на активній роботі з виокремленою цільовою аудиторією. Команда “НажиВО!” вважає,що “наш” сегмент глядачів - це розумні модернові, європейськи зорієнтовані кияни (студенти, середній клас, інтелігенція), які розуміються на енергійній, професійній та вишуканій музиці і свідомі того, що за якісну українську музику та видовища потрібно платити.

Розуміючи,що за останні роки запропонована зала доволі рідко використовувалася для проведення цікавих видовищ, команда “НажиВО!” забезпечує комфорт для потенційних глядачів - від станції метро “Берестейська” прямо до ПК ім. Корольва за 3-5 хвилин всіх бажаючих відвідати концерти доставить спеціяльний безкоштовний автобус.

Команда “НажиВО!” працює також із розумними та відповідальними партнерами, які цінують оригінальність задуманого та допомагають у здійсненні проекту.

Додаткова інформація: (098) 456-90-84