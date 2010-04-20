Концерт-презентація нового альбому гурту «Тартак»

21 квітня о 20.00 в Києві у клубі «Бінго» пройде офіційна концертна презентація «Опору матеріалів» – нового альбому гурту «Тартак», на якому колектив офіційно представлятиме свій шостий за ліком альбом «Опір матеріалів». Із кінця минулого року він перебував у вільному онлайн-доступі на спеціальному сайті – opir.tartak.com.ua – де його можна було безкоштовно скачати.

Нині ж «Опір матеріалів» видали CD-версією на незалежному лейблі «Rock Music». Нагадаємо, що саме «Опір матеріалів» нещодавно слухачі радіо «Джем-FM» назвали найліпшим альбомом року за версією премії «НеПопса».

Також у програмі концерту планують провести презентацію нового відео на пісню «3Денс», що є режисерським дебютом Кадіма Тарасова.