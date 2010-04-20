Виставка творів сучасних художників «Закарпатська тайстра»

23 квітня в залах Національного музею українського народного декоративного мистецтва відкривається виставка творів сучасних художників Закарпаття «Закарпатська тайстра». На ній експонуватимуться твори професійних художників: заслужених художників України В’ячеслава Віньковського, Петра Патла, лауреатів обласної премії ім. Й. Бокшая та А. Арделі Василя Тимка, Марії Матіко, викладачів Закарпатського художнього інституту Мирослави Росул, Михайла Ходанича, Наталії Попової, Ольги Лукач.

«Вперше за останні двадцять років відвідувачі зможуть ознайомитися з самобутнім творчим доробком художників і багатством декоративного мистецтва Закарпаття. В експозиції будуть представлені твори кераміки, художньої обробки дерева, гарячої емалі, художнього текстилю (батік, гобелен)», повідомила ПРО працівник музею Галина Безкоровайна.

Виставка організована за підтримки Управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації. Робота виставки буде тривати до 14 травня.

Урочисте відкриття відбудеться 23 квітня о 16.00 в приміщенні музею, за підтримки компанії «Ahmad Tea London». Адреса музею: Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корпус 29. Телефон для довідок: (044) 280-58-12, 280-36-93.