6 червня НТКУ розпочне національний відбир на Євробачення-2011

6 червня національна телекомпанія України має намір розпочати національний відбір на Євробачення-2011. Про це в інтерв`ю газеті "Сегодня" повідомив гендиректор НТКУ Єгор Бенкендорф.

"Зараз пропрацьовуємо формат шоу, яке запустимо 6 червня. Це буде відкритий відбір на Євробачення-2011", - сказав він.

Бенкендорф також спростував чутки, що за перемогу української співачки Alyosha під час національного відбору на Євробачення-2010 керівництво каналу отримувало винагороду.

Коментуючи плани телеканалу на майбутнє, гендиректор НТКУ повідомив про намір транслювати театральні спектаклі в прямому ефірі.

Нагадаємо, співачка Alyosha 20 березня перемогла за підсумками заключного відбіркового туру на Євробачення-2010 і представлятиме Україну на цьому конкурсі, який відбудеться 18-22 травня в Осло (Норвегія).

22 березня НТКУ вирішила замінити конкурсну пісню співачки Alyosha, оскільки вона не відповідала умовам конкурсу. За деяким даними, Alyosha підозрювалася в плагіаті. Крім того, EBU оштрафувала НТКУ за несвоєчасне надання пісні.