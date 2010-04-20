Лист пасажира Титаніка встановив рекорд на аукціоні

Лист одного з пасажирів британського пароплава Титанік, що затонув після зіткнення з айсбергом у квітні 1912 року, встановив рекорд на аукціоні.

Як повідомляє Lenta.ru із посиланням на BBC News, лист, написаний пасажиром першого класу Адольфом Саафельдом за п`ять днів до корабельної аварії, пішов з молотка за 55 000 фунтів стерлінгів - рекордну суму, виручену від продажу примірника корабельної кореспонденції.

У посланні, написаному на трьох сторінках, адресованому дружині, Саафельд ділиться враженнями від морського круїзу, розповідає про особливості побуту на кораблі, а також повідомляє про те, як Титанік ледь не зіткнувся на виході з порту Саутгемптона з іншим пасажирським лайнером Нью-Йорк. З листа випливає, що пасажирові подобається перебування на Титаніку, і він дуже задоволений своєю подорожжю.

Покупцем листа виступив неназваний музей, розташований у Великобританії. Фахівці зазначають, що цінність цьому лоту надає особлива ретельність, з якою пасажир описував свою подорож на Титаніку. За словами організаторів аукціону, цей лист - кращий у своєму роді.

Крім листа Адольфа Саафельда з молотка пішла також зв`язка ключів з Титаніка, продана за 54 000 фунтів, а також добірка фотографій лайнера і його пасажирів, що пішла з молотка більш ніж за 100 000 фунтів.

Всього на аукціон, який відбувався у графстві Вілтшир, були виставлені 350 лотів.

Нагадаємо, що в жовтні 2008 року на аукціоні були продані речі, що належали останній пасажирці Титаніка Міллвіні Дін, яка вижила.