Сьогодні у столиці вручать першу премію у галузі моди

У вівторок, 20 квітня, в Києві відбудеться церемонія вручення першої української премії в галузі моди Best Fashion Awards.

Як повідомиляють організатори заходу, урочиста церемонія відбудеться в культурно-мистецькому комплексі Мистецький Арсенал о 20.00.

Премія Best Fashion Awards буде вручатися в п`яти офіційних номінаціях: Кращий дизайнер жіночого одягу, Кращий дизайнер чоловічого одягу, Кращий дизайнер аксесуарів, Відкриття року, За видатний внесок у розвиток української моди.

Крім того, будуть також вручені премії: премія Натхнення (людина, яка своїми вчинками або досягненнями надихає дизайнерів на створення колекцій, є уособленням стилю і смаку), премія за найкращу fashion-постановку і премія Популярність, власник якої буде обраний за результатами sms-і інтернет-голосування.

Премія Best Fashion Awards буде оцінювати колекції двох сезонів. Вирішувати долю офіційних премій буде спеціально визначена група експертів. У цьому році до складу експертів увійшли fashion-журналісти, критики моди, лідери громадської думки. Зокрема, в журі потрапили телеведучі Катя Осадча та Маша Єфросиніна.

Вручати нагороди будуть відомі українські особи.

Премія Best Fashion Awards заснована оргкомітетом Ukrainian Fashion Week (Український тиждень моди) і Родиною Ресторанів Козирна Карта.

Крім того, в рамках Best Fashion Awards меценатська організація Олександра Оніщенка TOP Ukraine починає доброчинний проект Перша професія. У рамках цього проекту в дитячих будинках України будуть створені сучасні швейні майстерні.

Нагадаємо, що з 11 по 16 березня в Києві відбувалась головна фешн-подія країни - 26-ий Ukrainian Fashion Week. У показах взяли участь відомі українські дизайнери та модельєри-початківці. Всього в рамках тижня моди було представлено 48 колекцій.