У Києві зняли кліп для азербайджанської учасниці Євробачення

Хореограф американської співачки Бейонсе і режисер Майкла Джексона зняли в Києві кліп для представниці Азербайджану на Євробаченні 2010, співачки Сафуре. Про це повідомляє Корреспондент.net.

Міжнародна команда у складі режисера Руперта Вейнрайт, іменитого хореографа ДжаКуела Найта та стиліста шоу America`s Next Top Model Тані Джилл вперше працюють разом.

У Києві вони знімали кліп на пісню Drip Drop азербайджанської співачки Сафуре, яка, за даними британських букмекерів, є однією з фавориток Євробачення-2010.

В Україну їх запросили від імені азербайджанського телеканалу ITV компанії Euromedia і Luxen. Остання належить українській співачці Руслані, яка перемогла на Євробаченні-2004, і її чоловікові, продюсеру Олександра Ксенофонтова.

Як повідомили у рекламно-продюсерському центрі Luxen, режисер кліпу Руперт Вейнрайт відомий за фільмами Стигмати і Туман, а також короткометражним фільмом History, який режисер зняв у 1996 році для Майкла Джексона. Вейнрайт знімав рекламні ролики для Reebok, Sprite, Disney, Converse, Honda, Sprint, McDonalds, WalMart і працював над рекламною компанією Росії в рамках проведення Олімпійських Ігор 2014 року в Сочі.

Частину кліпу Drip Drop знімали під водою. Під час зйомок Сафуре, яка боїться води і погано плаває, довелося майже вісім годин провести в басейні. Більше того, як повідомили у компанії Luxen, під час зйомок азербайджанська співачка ледь не потонула.

Інцидент стався у spa-центрі п`ятизіркового готелю. За сюжетом, Сафуре повинна була перебувати на середині басейну з прив`язаними до її купальника величезними шовковими стрічками. Однак під час одного із занурень співачка заплуталася в стрічках і не змогла самостійно виринути. "Якщо б не рятувальники, вона могла б потонути в басейні глибиною 2,5 метра", - стверджують у Luxen.

"Тоді я подумав, що зйомки у воді для нас закінчені, і Сафуре більше не зайде в басейн", - розповів режисер кліпу Руперт Уейнрайт, відомий за фільмами Стигмати і Туман, а також короткометражним фільмом History, який режисер зняв у 1996 році для Майкла Джексона.

Однак, незважаючи на інцидент, Сафуре продовжила участь у зйомках, які відбувалися в басейні. Крім зйомок у басейні, Руперт Вейнрайт також використав ще дві локації - павільйон з оригінальними декораціями й інтер`єр Оперного театру.

ДжаКуел Найт, хореограф кліпу Бейонсе Single Ladies і туру співачки I Am, для кліпу Сафуре відібрав кращих українських танцюристів - 4 хлопців і 4 дівчат.

"Історія пісні - це історія дівчини, яка хоче кахати, але хлопець не готовий відповісти їй взаємністю. Хореографія - один з найголовніших елементів цієї історії. Я створив мікс з танцювальних стилів contemporary і urban, - ділиться таємницями постановки ДжаКуел.

Над створенням десяти різних образів для для кліпу працювала стиліст проекту America`s Next Top Model Таня Джилл, що працювала з такими знаменитостями, як Ештон Катчер, Джонні Депп, Камерон Діаз, Том Круз, Майкл Джексон та багатьма іншими.

Європейська прем`єра кліпу на пісню Сафуре Drip Drop відбудеться 28 квітня 2010 року.

***

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2010 відбудеться 29 травня у столиці Норвегії. Осло отримав можливість прийняти конкурс завдяки перемозі Олександра Рибака, який представляв Норвегію на Євробаченні-2009 у Москві.

Україну представить співачка Alyosha з піснею Sweet People. Alyosha (Альоша) виступить у другому півфіналі, 27 травня, під номером вісім.