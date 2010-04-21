Розвідка розсекретила зведення НКВС за 1941 рік

Сьогодні Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України з нагоди 65-річниці Перемоги передала до національного музею Великої Вітчизняної війни ряд розсекречених архівних документів і зразки спеціальної військової техніки часів Другої світової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час процедури передачі голова СЗР Микола МАЛОМУЖ.

За його словами, серед цих документів - матеріали зі зведеннями київського НКВС за 1941 рік, в яких міститься інформація про підготовку і засилання у тил ворога розвідувальних груп і окремих розвідників напередодні окупації Києва, повідомлення про розташування і пересування німецьких військових частин, початок партизанського руху в Київській області, затримання німецької агентури тощо.

Крім того, на тимчасове експонування музею передано німецьку шифрувальну машину "Енігма", витяги розшифрованих телеграм і матеріали радіорозвідки в період 1941-1945 років.

"Процес розсекречування Служба зовнішньої розвідки буде продовжувати, але тих матеріалів, які не містять небезпеки для громадян і суспільства", - сказав М.МАЛОМУЖ.