У Києві відбудеться письменницький автопробіг проти “безкнижжя”

У п’ятницю, 23 квітня, у Всесвітній день книжки, у Києві відбудеться святковий письменницький автопробіг проти “безкнижжя і нехлюйства”, повідомляє інтернет-портал “Буквоїд”.

Третій рік поспіль в екіпажах автомобілів та з прапорами проїдуть вулицями Києва такі письменники та поети: Тарас ФЕДЮК, Андрій КУРКОВ, брати КАПРАНОВИ, Ірен РОЗДОБУДЬКО, Юрій КАМАЄВ, Сергій ПАНТЮК, Борис ГУМЕНЮК, Павло ВОЛЬВАЧ, Дмитро ЛАЗУТКІН, Сергій РУДЕНКО, Лариса ДЕНИСЕНКО, Володимир ДАНИЛЕНКО, Василь ШКЛЯР, президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр АФОНІН та інші.

Традиційно на чолі колони їхатиме зелений «горбатий» запорожець.

Автопробіг стартує о 12.00 з Контрактової площі. Маршрут письменницького автопробігу проляже повз офіс Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні (вул. Інститутська 24/7), біля якого відбудеться вручення листів від письменників та Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів з приводу введення ПДВ на книжки.

Потім учасники автопробігу поїдуть до книгарні «Сяйво» (Велика Васильківська, 6), де проведуть мітинг протесту проти закриття книжкового магазину.