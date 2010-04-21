Київрада розгляне питання забудови історичної частини столиці

3 червня депутати Київради проведуть окреме засідання сесії у форматі слухань з проблем розміщення малих архітектурних форм (МАФ) і забудови історичної частини міста, зокрема, поблизу Софії Київської і Києво-Печерської лаври, а також зелених зон столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко у Київській міській раді із посиланням на голову фракції Тетяну МЕЛІХОВУ.

За її інформацією, відповідне рішення було ухвалене на президії Київради 19 квітня на вимогу депутатів від БЮТ.

Представниками Блоку підготовлені відповідні проекти рішень щодо встановлення у Києві заборони на відведення під громадську і житлову забудову земельних ділянок, де розташовані парки, сквери й ліси, а також щодо накладення мораторію на будівельні роботи на територіях, розташованих в охоронній зоні національних заповідників "Софія Київська" і "Києво-Печерська лавра".

«Враховуючи постійні звернення обуреної громадськості та світової спільноти, регулярне масштабне нищення зелених насаджень і зменшення зелених зон Києва під час забудови земельних ділянок, БЮТ вимагає не лише запровадити мораторій на відведення нових ділянок під забудову за рахунок парків чи національних святинь, але й зупинити будівельні роботи на вже виділених ділянках», - сказала Т.МЕЛІХОВА.

БЮТ також вимагає встановити мораторій на розміщення нових малих архітектурних форм (МАФ) у Києві до розробки Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у столиці, яка має бути подана на розгляд Київради до 1 серпня 2010 року. Депутати також заявляють, що окремо – з урахуванням пропозицій підприємців – потрібно переглянути існуючий і затвердити новий перелік документів і розмірів збору для отримання дозволу на розміщення МАФів.

«Досить окремим чиновникам Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО керувати розміщенням МАфів у столиці у ручному режимі. Адже, з одного боку, підприємці не можуть працювати під загрозою знесення своїх кіосків, а з іншого, – кияни не можуть потрапити у метро або сквер під будинком, бо дорогу їм перегородили МАФами. Київрада нарешті мусить навести в цьому порядок», - підсумувала Т.МЕЛІХОВА.

Фракція БЮТ у Київраді також звернулася до представників інших фракцій з проханням взяти максимально активну участь у підготовці відповідного засідання Київради і залучити до цього представників якнайбільшої кількості зацікавлених громадських організацій.