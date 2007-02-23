На Одеській кіностудії знято наймасштабніший фільм про війну

На Одеській кіностудії знято наймасштабнішу на пострадянському просторі за останні 25 років кіноепопею про Велику вітчизняну війну під назвою «Двоє та війна».

Фільм «Двоє та війна» є спільним проектом Одеської кіностудії і московської кінокомпанії «Сінебридж». Сценаристом став Сергій Сергєєв, а постановку фільму здійснили режисери Віталій Воробйов, відомий за такими фільмами про війну як «Вибух на світанку»,«Неслужбове завдання», «Під градом куль», і Євген Звєздаков (серіал «Кавалери ордену Морської зірки», фільм «Невірність»).

У головних ролях знялися Микита Звєрєв, Тетяна Арнгольц, Борис Щербаков, народний артист України Василь Яковець, Геннадій Скарга, Георгій Делєів, Яків Кучеревський.

Зйомки кіноепопеї проходили в Одеській області та у Криму. У масовці були задіяні близько півтисячі людей.

«Двоє та війна» - це військова драма про перші роки Великої вітчизняної війни (1941 -1943 рр.). В основі сюжету – вічні людські почуття – хоробрість і боягузтво, мужність і відвага, зрадництво і любов.

Прем’єра картини планується вже навесні 2007 року в кінотеатрах України і Росії. Перший показ пройде в Одесі і буде присвячений Дню звільнення міста.

У квітні цього ж року на Одеській кіностудії стартують зйомки продовження цієї кінострічки. Фільм під робочою назвою «Сапери» зніме актор і режисер Борис Щербаков, який також зіграє одну з головних ролей.