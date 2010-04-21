Завтра святкуватимуть 170-річчя від дня виходу першого «Кобзаря»

13:20, 21 квітня 2010
Культура
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Відбудуться урочисті заходи

Національний музей Тараса Шевченка (бульвар Шевченка, 12)  запрошує 22 квітня 2010 року о 14:00 на урочистості з нагоди 170-річчя від дня виходу першого «Кобзаря» Тараса Шевченка.

Перше видання «Кобзаря» було опубліковане в 1840 році у Санкт-Петербурзі за сприянням Євгена Гребінки. У збірку ввійшло 8 творів: «Перебендя», «Катерина», «Тополя», «Думка», «Нащо мені чорні брови», «До Основ`яненка», «Іван Підкова», «Тарасова ніч» та «Думи мої, думи мої, лихо мені з вами», що написана спеціально для цього збірника і є як би епіграфом не тільки до цього видання, але і до усієї творчості Тараса Шевченка.

Після видання цієї збірки Тараса Шевченка почали називати кобзарем. Навіть сам Тарас Шевченко після своїх деяких повістей починав підписуватись «Кобзар Дармограй».

 

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