У серпні "Аватар" вийде в повторний прокат

Режисер Джеймс Кемерон заявив, що фільм "Аватар" вийде в повторний прокат у серпні 2010 року. Таку заяву він зробив в інтерв`ю виданню LA Times, повідомляє Lenta.ru

"Зараз ми працюємо над додатковими епізодами тривалістю близько шести хвилин. Їхнім оформленням займаються експерти з компанії Weta. Ми знаємо, що всі квитки були продані в кінотеатрах IMAX рівно до того моменту, коли "Аватар" замінила в прокаті "Аліса в країні чудес", тому ми впевнені, що у фільма ще є комерційний потенціал", - сказав Кемерон.

Крім цього, режисер уточнив, де будуть відбуватися основні події двох продовжень фільму.

"У нас уже є ідеї щодо цього. Ми постараємося охопити й інші планети системи Альфа Центавра, але, швидше за все, уже в третій частині. У другий я перенесу основну дію в інше середовище на тій самій Пандорі - в океани, - які настільки ж багаті неймовірними формами життя", - додав Кемерон.

При цьому він не назвав приблизної дати виходу в прокат другої частини "Аватара".

Як повідомлялося, на врученні премії "Золотий глобус" "Аватар" cтав тріумфатором церемонії. Він був названий кращим фільмом року, а його творець одержав приз за кращу режисерську роботу. За даними на 1 лютого, збори від цього фільму по всьому світу перевищили 2 млрд доларів.