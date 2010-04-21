Перший канал розфарбував фільм "Підкидьок" 1939 року

Розфарбована "Першим каналом" стрічка "Підкидьок" вийде в ефір. Про це повідомляють Ukranews.Головні ролі в комедії 1939 року виконали Фаїна Раневська й Ростислав Плятт.

Творці нової версії приділили особливу увагу колірній гамі різних об`єктів, які з`являються в кадрах фільму. Колір дасть шанс кожному глядачу доторкнутися до живої історії Старої Москви, а старе покоління згадає місто, у якому пройшло їхнє дитинство.

Продюсер компанії "Формула кольору" Ігор Лопатенок заявив: "Підкидьок" замикає нашу трилогію колоризованих довоєнних фільмів. Одним з головних героїв трилогії стало місто Москва. Як і у "Веселих хлопцях", и в "Волга-Волга", місто постало в новому образі - реконструкції, яка щойно закінчилася. Глядач впізнає знакові місця Москви - вулицю Горького, ВДНГ, Манежну площу... А також побачить справжній колір очей Фаїни Раневської".

Раніше вже були зроблені кольорові версії "Попелюшки", "У бій ідуть лише старі", "Веселих хлопців" і "17 миттєвостей весни".