Марієтта підкорила віндсерфінг (фото)

Марієтта продовжує вражати своєю активністю і великим інтересом до всіх видів спорту.

На весняні канікули співачці вдалося вирватися з київського сум`яття і насолодитися єгипетським кліматом. У компанії кращих друзів, Марієтта розважалася по повній програмі: нічний екстрим на квадроциклах, прогулянка на яхті й перші уроки віндсерфінгу.

Марієтта відразу ж одержала високі оцінки тренера. Він каже, що не зустрічав ще такої сміливої і сильної дівчини. Підняти величезне вітрило на морській воді вертикально над головою доволі складно, але Марієтта це зробила швидко і без вагань.

Після прогулянки під вітрилом юна зірка була здивована тому, що їй з першого разу вдалося насолодитися зустрічним вітром, а не плавати поряд з дошкою, як багато інших. Далі були дні активного освоєння віндсерфінгу, і в кінці відпочинку Марієтта ухвалила однозначне рішення знімати кліп на наступну пісню спільно з командою віндсерфінгістів.

– Я ніколи не відчувала такого задоволення. Швидкість на воді мене просто зачарувала. У мене з`явилися нові друзі і нове серйозне захоплення. Я сподіваюся в недалекому майбутньому потішити своїх глядачів новим кліпом, де я постараюся продемонструвати свої навики в цьому виді спорту. Але віндсерфінг – це ще не межа, – каже юна Марієтта.

До речі, новий кліп Марієтти можна прослухати тут.