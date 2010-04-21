У Єгипті знайшли 14 гробниць III ст. до н.е. (фото)

У районі оазису Бахарія в Єгипті вчені знайшли колекцію, що складається з 14 гробниць з суцільного каменю, що відносяться до III століття до н.е. Як повідомляє сайт TCH.ua,її виявили на старовинному кладовищі Айн аз-Зауа в 300 км на північний захід від Каїра.

Унікальність знахідки не тільки у тому, що вона чудово збереглася, але й у її вишуканості. Найбільше науковців зацікавив гіпсовий саркофаг, у якому була майже метрова мумія жінки. Вона вирізняється акуратно виліпленими деталями обличчя, одягу і прикрас. Мумія дає чудове уявлення про людину, яку поховали 2300 років тому.

Також виявлено чотири гіпсові маски обличчя людини, фрагмент золотого панно зі сценами з життя чотирьох синів давньоєгипетського бога Гора, стародавні монети, глиняний і скляний посуд різних форм і розмірів.

Археологічне відкриття зробили випадково - під час будівництва молодіжного центру. Після виявлення гробниць будівельні роботи відразу ж припинили. Оаза Бахарія уже давно відома своїми відкриттями. Раніше там також випадково науковці знайшли золоту долину мумій - 17 гробниць з понад 250 тілами.