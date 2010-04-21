Вуді Аллен знову хоче зняти Карлу Бруні в своєму фільмі

Американський режисер Вуді Аллен змінив своє рішення і знову готовий знімати першу леді Франції Карлу Бруні-Саркозі в своєму новому фільмі, зйомки якого почнуться вже цієї весни в Парижі.

Назва фільму, дата його виходу і роль, відведена дружині Ніколя Саркозі, будуть відомі вже на цьому тижні. У свою чергу, головні ролі в "паризькій" картині Аллена зіграють француженка Маріон Котійяр, канадська актриса Рейчел Макадамс ("Дружина мандрівника в часі", "Шерлок Холмс") і американський комік Оуен Уїлсон ("Старскі і Хатч", "Ніч у музеї").

Нагадаємо, що володар премії "Оскар" неодноразово говорив про свій намір "попрацювати з Карлою". У свою чергу, перша леді Франції, що вже спробувала себе як модель і співачка, наперед погодилася на пропозицію режисера і морально готувалася до зйомок.

Проте буквально 2 тижні тому Аллен вирішив відмовитися від співпраці з Бруні і віддати головну роль знаменитій актрисі Котійар. Своє рішення автор "Матч-Пойнту" пояснив сильною зайнятістю першої леді.

"Карла Бруні не та жінка, яка заробляє собі на життя акторською професією. Вона перша леді", – пояснив Аллен. За його словами, у разі "кризи або іншого важливого заходу" Бруні буде змушена нехтувати зйомками ради виконання своїх прямих обов`язків. Отже, брати дружину президента на головну роль, як мінімум, ризиковано.

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