Андрухович з Karbido завершує український тур Цинамон

У п`ятницю, 23 квітня, у Будинку офіцерів у Києві завершиться всеукраїнський тур Юрія Андруховича і польського гурту Karbido - Цинамон.

Як пояснили Кореспондент.net організатори туру, агентство подій, проект Цинамон об`єднує поезію, музику і відео.

"Тексти Юрія Андруховича зі збірки «Екзотичні птахи і рослини» у виконанні автора завдяки музикантам з Karbido одержали несподівано музичну форму, яка є поєднанням довершеної стриманості традиційного радіо-спектаклю з енергетикою пост-року", - йдеться в повідомленні організаторів.

Виступ супроводжуватиметься відео-проекцією, матеріал для якої було спеціально знято агентством «Артполк» і частково VJ-групою «КУБ», яка в живу працює з ним під час концертів. До візуальної частини проекту також входить анімаційний кліп Мафія (польського режисера Ельжбета Біріло).

Варто зазначити, що тур на підтримку української версії Цинамону вже пройшов в Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Одесі, а також Дніпропетровську. Крім того, уже в травні цього року почнеться польський тур Цинамону.